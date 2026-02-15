All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった大阪府在住61歳女性のケースを紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：さちこ年齢・性別：61歳・女性居住地：大阪府家族構成：本人のみ住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：800万円現預金：580万円リスク資産：20万円月2万円の先取貯金をするも、結局は引き出して使っ