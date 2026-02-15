荷物はしっかり入れたいけれど、見た目がおしゃれじゃないと気分があがらない……。そんな大人世代の希望にこたえてくれそうなのが【LEPSIM（レプシィム）】のバッグです。500mlのペットボトルを入れても余裕のある収納力に加え、毎日のコーデに取り入れやすいデザインも魅力。今回は、使い勝手の良さとおしゃれさを両立した「優秀バッグ」をご紹介します。 ポケット多めで仕分け上手になれそう 【LEPSIM】「撥水11