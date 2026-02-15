大阪・ミナミで男性3人が刺され17歳男性死亡、知人同士でトラブルかFNNプライムオンライン

大阪・ミナミで男性3人が刺され17歳男性死亡、知人同士でトラブルか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪・ミナミで男性3人が男に刃物で刺され、このうち17歳の男性が死亡した
  • 男と男性3人は知人同士とみられ、何らかのトラブルがあったとみられている
  • 刺した男は20代とみられ、現場から逃走しており、警察が行方を追っている
