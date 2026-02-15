ニューストップ > 国内ニュース > 大阪・ミナミで男性3人が刺され17歳男性死亡、知人同士でトラブルか 大阪市 国内の事件・事故 時事ニュース FNNプライムオンライン 大阪・ミナミで男性3人が刺され17歳男性死亡、知人同士でトラブルか 2026年2月15日 6時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪・ミナミで男性3人が男に刃物で刺され、このうち17歳の男性が死亡した 男と男性3人は知人同士とみられ、何らかのトラブルがあったとみられている 刺した男は20代とみられ、現場から逃走しており、警察が行方を追っている 記事を読む おすすめ記事 選手村では「桃鉄」でリラックス 好調なフィギュア三浦、木原組 2026年2月13日 23時43分 東尾理子が激白 自宅は「賃貸です」1男2女育児 石田純一不祥事で転落…「終の棲家」自宅売却 2026年2月14日 17時10分 「実は“超大物俳優”の次男」30歳・早大卒のインテリ俳優に熱視線。美形ぞろい！名優のDNA継ぐ“驚愕の2世”3選 2026年2月14日 15時47分 大阪道頓堀で3人刺され17歳死亡、男逃走 2026年2月15日 3時1分 大阪・ミナミで男性3人を刃物で刺し逃走…17歳の男性が死亡 知人同士でトラブルか 2026年2月15日 6時18分