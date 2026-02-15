エールディヴィジ 25/26の第23節 アヤックスとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、2月15日04:00にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。 アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、ラヤーン・ブニーダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、ディミトリス・リムニオス（MF）、ランス・