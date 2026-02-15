エールディヴィジ 25/26の第23節 アヤックスとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、2月15日04:00にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。

アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、ラヤーン・ブニーダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、ディミトリス・リムニオス（MF）、ランス・デュイベスティン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）はベンチからのスタートとなった。

6分、アヤックスが選手交代を行う。オレクサンドル・ジンチェンコ（DF）に代わりオーウェン・ワインダル（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

その直後の7分に試合が動く。アヤックスのカスパー・ドルベリ（FW）のアシストからジョルティ・モキオ（DF）がゴールを決めてアヤックスが先制。

さらに14分アヤックスが追加点。ミカ・ゴドツ（FW）のアシストからラヤーン・ブニーダ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに24分アヤックスが追加点。ジョルティ・モキオ（DF）のアシストからミカ・ゴドツ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

しかし、45分フォルトゥナ・シッタルトが得点。相手チーム選手のオウンゴールにより、3-1と、2点差に詰める。

ここで前半が終了。3-1とアヤックスがリードしてハーフタイムを迎えた。

フォルトゥナ・シッタルトは後半の頭から選手交代。モハメッド・イハッタレン（FW）からショーン・アデウォイェ（DF）に交代した。

64分、アヤックスは同時に2人を交代。ダフィ・クラーセン（MF）、ショーン・ステュア（MF）に代わりキアン・フィツジム（MF）、オスカル・グロフ（MF）がピッチに入る。

70分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。イバン・マルケス（DF）からクリストファー・ペテルソン（FW）に交代した。

80分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に2人を交代。カイ・シールハイス（FW）、フィリップ・ブリタイン（MF）に代わりポール・グラドン（FW）、ヤシン・オウキリ（MF）がピッチに入る。

80分、アヤックスは同時に2人を交代。ジョルティ・モキオ（DF）、カスパー・ドルベリ（FW）に代わりアーロン・バウマン（DF）、ワウト・ウェフホルスト（FW）がピッチに入る。

その直後の81分アヤックスが追加点。ワウト・ウェフホルスト（FW）のアシストからミカ・ゴドツ（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

その後もフォルトゥナ・シッタルトの選手交代が行われたがそのまま試合終了。アヤックスが4-1で勝利した。

なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）は出場しなかった。

2026-02-15 06:01:02 更新