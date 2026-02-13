現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第7R・ネオムターフカップ（G1・芝2100m・1着賞金180万ドル＝約2億7000万円）は、O.マーフィー騎乗、ロイヤルチャンピオン（せん8・K.バーク）が優勝した。2着にファクトゥールシュヴァル（せん7・J.レニエ）、3着にシュルヴィー（牝5・G.ボーウィー）。勝ちタイムは2分06秒22（良）。日本から参戦したシンエンペラー（牡5・栗東・矢作芳人）は4着