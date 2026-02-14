ニフティ不動産はこのほど、関東エリア(東京／神奈川／埼玉／千葉／栃木／茨城／群馬)で賃貸物件を探しているユーザーからの昨年1年間の検索・閲覧数が最も多かった、注目の街ランキングベスト100を発表した。 【写真】交通利便性&住みやすさ、関東人気の街ベスト10 第3位は「高円寺」。JR中央線・総武線が利用でき、新宿駅まで約6分というアクセスの良さと、家賃水準とのバランスが評価されているようだ。