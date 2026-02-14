動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」を運営する中国ＩＴ大手「バイトダンス」の動画生成ＡＩを利用し、日本のキャラクターや高市首相が無断生成されたとみられる動画がＳＮＳ上で広まっている。内閣府は１３日、著作権法違反などに当たる可能性があるとして、同社に対する調査を始めた。内閣府によると、問題となっている生成ＡＩは、今月上旬に中国で限定的に公開された。ウルトラマンや人気アニメ「名探偵コナ