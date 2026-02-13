アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2026年2月14日発売の3月号では、東京・学芸大学のお店で、おでんと燗酒を堪能しました！その様子を一足お先にチラ見せです。お酒が進みすぎたのは美味しい料理のせいか、メニューのせいか2026年の初取材となった今回は、寒さも厳しくなってきたタイミングということも