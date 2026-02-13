人気声優・茅野愛衣さんが学芸大学へ！　信じられないほどの量の燗酒を堪能

アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2026年2月14日発売の3月号では、東京・学芸大学のお店で、おでんと燗酒を堪能しました！その様子を一足お先にチラ見せです。

お酒が進みすぎたのは美味しい料理のせいか、メニューのせいか

2026年の初取材となった今回は、寒さも厳しくなってきたタイミングということもあり、担当編集・ドビーからの「おでんと熱燗」の提案を即採用した茅野さん。一行は、東急東横線学芸大学駅の近くにあるお店へと足を運びました。

まずは、生ビールで乾杯！

2026年最初の乾杯！茅野さん、江崎マネは生ビール。ドビーは自家製ブルーベリー酢サワーです

料理はおダシからはじまり、焼売やお浸しなどの前菜の盛り合わせを楽しみます。燗酒は、「惣誉（そうほまれ）」からスタート。前菜やお刺身との組み合わせを満喫しながら、話題は“おでんの好み”について。

冷えた身体に沁みるおダシ

茅野さん、江崎マネ、ドビーそれぞれの好みを話していると、おでんが登場。おでんに合わせて、「栗駒山」などに燗酒も変えていきます。

上品な味わいに舌鼓を打ちます

次のお酒に迷いながら日本酒のメニューを見ていたら、“ある事”を発見してしまった一行。いったい何に気が付いてしまったのかは、ぜひ本誌でご確認ください♪

“ある事”に気が付いてしまったせいか、追加で注文した出汁巻き玉子やフライドポテトなどの肴が美味しいせいか、次々に燗酒を注文。本誌では書ききれないほどの日本酒を堪能して、取材は終了。

追加で注文した出汁巻き玉子や昆布のチップスなど

どのお料理もよきで、燗酒が進みます

驚愕の酒量は、本誌の最後で発表。予想をして、本誌で答え合わせをしてみてください！

「ホロヨイカヤノボイス」では、“リアルほろ酔い”な茅野さんが、読者の方からいただいた質問にお答えしています。質問は随時募集中ですので、「＃コヨカヤ」を付けて、Xでどしどしお寄せくださいね！

おとなの週末Webでは、スピンオフ連載『ソノタのコヨイ もう1杯』も進行中。こちらもあわせてお楽しみください！

茅野愛衣（かやの・あい）／9月13日生まれ。代表作には『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。現在『姫様“拷問”の時間です 第2期』（ジャイアント役）に、この春は『魔法姉妹ルルットリリィ』（あずき役）、『淡島百景』（上田良子役）などに出演予定！

【画像】燗酒が進みすぎてしまうおでんと逸品料理（6枚）