「スタンダード大衆車」の未来の形トヨタ「カローラ」は1966年から現在にいたるまで販売が続けられている乗用車です。日本のみならず、世界の「乗用車の定番」として幅広く支持され、絶大な人気を堅持しています。そんなカローラですが、次世代のカローラの姿を示すモデルが昨年披露されています。次期型カローラは、果たしてどのような進化を遂げるのでしょう。カローラは1966年に登場しました。初代は「地球人の幸福と福