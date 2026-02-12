「『リブート』主演の鈴木さんは撮影の合間にも子役の矢崎滉くん（11）と笑顔で遊んであげていました。共演の永瀬廉さん（27）には優しくアドバイスをするなど、貫禄のある“座長”として現場を鼓舞していました」（制作関係者）鈴木亮平（42）の日曜劇場『リブート』（TBS系）が絶好調だ。初回では世帯視聴率（関東地区）が13.3％を記録。現在まで2桁を維持しており、1月期ドラマではトップクラスとなる視聴率をキープしている。