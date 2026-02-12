グーグルの100年債を発行するという選択は、いくつかの理由で波紋を呼んだ/Justin Sullivan/Getty Imagesニューヨーク（CNN）米グーグルの親会社アルファベットに対し、投資家たちは2126年も、存続に疑いなしという相当な確信を持っている。企業が資金調達を必要とする時は、一般に株式か債券を発行する。グーグルは今週、債券の道を取った。だがその中にいわゆる100年債を含めるという選択は、いくつかの理由で波紋を呼んだ。アル