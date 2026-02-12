12日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前営業日清算値比155ポイント高の3万5020ポイントで寄り付いた。前営業日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4836.67ポイントに対しては183.33ポイント高。 株探ニュース