◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】男子１０００メートルが行われ、初出場の山田和哉（ウェルネット）が１分０９秒３８の２０位でレースを終え、メダル獲得はならなかった。山田は「普段は緊張しないタイプだが、今日は結構緊張してしまって。フライングになるか、ならないかくらいまで結構動いてしまったりして、結構オリンピッ