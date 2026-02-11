ボクシングの元世界3階級制覇王者の亀田興毅（39）が2月7日、自身のXを更新し、思わぬ言葉選びが話題を呼んでいる。投稿では「銀杏のことを銀坊と呼ぶ俺はおかしいかい？」とつづり、食事中とみられる一枚の写真を添えて投げかけた。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 公開された写真には、スーツ姿の亀田が串に刺さった