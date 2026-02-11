【プレミアリーグ第26節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 1-2(前半0-1)ニューカッスル<得点者>[ト]アーチー・グレイ(64分)[ニ]マリック・ティアウ(45分+5)、ジェイコブ・ラムジー(68分)<警告>[ト]パペ・マタル・サール(41分)、ジェド・スペンス(62分)、シャビ・シモンズ(67分)[ニ]ダン・バーン(59分)、ブルーノ・ギマランイス(89分)観衆:59,773人