中国はアメリカを凌ぎ、世界の中心となれるのか。現代中国研究家の津上俊哉さんは「中国はトランプが関税を利用して、賛同する国との結束を高めている」という。『世界の大転換』（SB新書）より、東京大学准教授の小泉悠さんと法政大学教授の熊倉潤さんとの鼎談を紹介する――。（第1回）写真＝Wikimedia Commons（写真＝ロシア大統領府／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons） - 写真＝Wikimedia Commons■ロシア人が日本人に好意的な理