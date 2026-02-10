香川県と三重県の知事懇談会が高松市で開かれ、共通の政策課題について意見が交わされました。 懇談会は昨年度に続き2回目です。南海トラフ地震の被害想定見直しを踏まえた防災・減災対策や、持続可能な水産業、また観光について、香川県と三重県がそれぞれの取り組みを紹介しました。 防災については、災害時の相互応援などに関する協定を締結しました。訓練の視察・参加や、災害発生時に人的・物的支援を行なうことなどが盛り