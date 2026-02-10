三重県の一見知事(左)と香川県の池田知事(右)が災害時の協定締結(高松市・栗林公園) 香川県と三重県の知事が10日、高松市で懇談し、大規模な災害が起きた時、職員の派遣など協力して助け合うことを決めました。 懇談会は、三重県の一見勝之知事が「共通の課題に連携して取り組もう」と提案して始まり、今回が2回目です。 高松市の栗林公園で、香川県の池田知事と三重県の一見知事が防災や水産振興、観光誘客の現状