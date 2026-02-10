日本代表の快速アタッカー、伊東純也（ヘンク）は、２月８日のアンデルレヒト戦（２−０）で“３シャドー”の一枚に入った。右から伊東、コンスタンティノス・カレツァス、ダーン・ヘイマンスと並ぶ布陣だ。18歳のホープ、カレツァスが小回りの効くテクニックを、ヘイマンスが馬力のあるところを見せた一方、伊東はその快速を活かしきれず、64分にベンチに下がった。「いつもとポジションが違って、“10番”気味でやってたんで