Photo: 小原啓樹 赤い皆既月食の神秘を、腕元に。2026年3月3日。例年なら、女の子の幸せを願う行事「ひな祭り」の日として盛り上がります。しかし、2026年はそれだけではありません。なんと、夜空に赤い月が現れます。そう、皆既月食を目撃することができるんです！皆既月食の月は、なぜ赤い？ Image: shutterstock