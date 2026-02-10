【前後編の前編／後編を読む】「私はDV夫と命がけで離婚。あなたは？」W不倫の相手に迫られて結局すべて失った50歳夫の間の悪さものごとにはタイミングというものがある。急がば回れとか急いては事を仕損じるという諺もあるが、一方で鉄は熱いうちに打てともいう。つまりは、その状況に合わせてのタイミングが重要なのだろう。「特に男女の場合は、タイミングが大事ですね。ずるずるしているうちにすべてを失った僕が今、それ