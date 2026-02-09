¥­¥±¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò´ÑÀï¡Ä´ÑµÒÀÊ¤Ç¥À¥ó¥¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥­¥±¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëNFL¡£¤½¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ëº×Åµ¡ÖÂè60²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥Ä¤Ë29-13¤Ç²÷¾¡¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤òÀ©¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÏÃ