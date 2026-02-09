¥É·³FA¤Çµî½¢Ì¤Äê¤â¡Ä¤ªº×¤êÃË¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶á¶·¡¡¼ê½Ñ¢ªÀ¤³¦°ìÄ¾¸å¤Ë¡ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥±¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëNFL¡£¤½¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ëº×Åµ¡ÖÂè60²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥Ä¤Ë29-13¤Ç²÷¾¡¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤òÀ©¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.³°Ìî¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤é¤â´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌîµåÁª¼ê¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡E¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¤Ê¤ÉËþµÊ¡£¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤ê¡¢11·î¤Ëº¸Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¿·Å·ÃÏ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë