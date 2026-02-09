日本電気硝子は大幅安。前週末６日取引終了後、２５年１２月期連結決算を発表。売上高は３１１４億２００万円（前の期比４．１％増）、最終利益は２９６億１６００万円（同２．４倍）だった。ディスプレイ事業の堅調な需要が継続したほか、半導体・データセンター向けを中心に電子デバイス事業も好調だった。 続く２６年１２月期の売上高は３２００億円（前期比２．８％増）、純利益は２３０億円（同２２．３％