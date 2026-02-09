日本電気硝子<5214.T>は大幅安。前週末６日取引終了後、２５年１２月期連結決算を発表。売上高は３１１４億２００万円（前の期比４．１％増）、最終利益は２９６億１６００万円（同２．４倍）だった。ディスプレイ事業の堅調な需要が継続したほか、半導体・データセンター向けを中心に電子デバイス事業も好調だった。



続く２６年１２月期の売上高は３２００億円（前期比２．８％増）、純利益は２３０億円（同２２．３％減）を予想。引き続き成長を見込むものの、前期に特別利益を計上した反動で最終利益はマイナスとなる見通し。これをネガティブ視した売りが優勢となっている。なお、配当予想は１６０円（前期１５０円）とした。



あわせて、取得上限４００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．３２％）、または２００億円とする自社株買いの実施を発表した。期間は２月９日～１２月２３日。



出所：MINKABU PRESS