川崎重工業が後場に入り一段高し上場来高値を更新している。午前１１時３０分ごろに、３月３１日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表。あわせて期末配当予想を７５円から９１円へ引き上げ、年間配当予想を１６６円（前期１５０円）としたことが好感されている。 また、２６年３月期の連結業績予想について、売上高２兆３４００億円（前期比９．９％増）は従来予想を据え置きつつ、最終利益を８２０億円から９００