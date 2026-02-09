ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。まさかの“誤植”を報告した。村上はロッカーの自身のネームプレートをストーリーズに投稿。そこに記されていたのは「MUNETAKI MURAKAMI」のローマ字。本来は「MUNETAKA」の名前のはずが“ムネタキ”とスペルミスが発覚した。この日、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設に入った村上は、傘下2Aの西田陸浮内野手