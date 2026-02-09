アメリカのトランプ大統領はSNSで高市総理大臣が率いる自民党が衆議院選挙で圧勝したことについて祝意を示しました。「サナエ氏が大胆かつ賢明に選挙を決断したことが大きな成果をもたらした」と評価した上で、「サナエ、あなたの連立政権を支持できたことは私の名誉だ。あなたの保守的な「力による平和」政策が成功することを心から願っている」などと投稿しました。