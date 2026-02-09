フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、女子フリーの坂本花織（シスメックス）が148.62点で1位となった。順位点で米国に追いつき銀メダル以上が確定。最終種目の男子フリーで、金メダルを狙う。この日、最初の種目となったペアのフリーで三浦璃来・木原龍一組が好演技を披露して1位。順位点首位の米国と2点差に接近し、坂本にバトンが託された。フリー「