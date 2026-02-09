フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、女子フリーの坂本花織（シスメックス）が148.62点で1位となった。順位点で米国に追いつき銀メダル以上が確定。最終種目の男子フリーで、金メダルを狙う。

この日、最初の種目となったペアのフリーで三浦璃来・木原龍一組が好演技を披露して1位。順位点首位の米国と2点差に接近し、坂本にバトンが託された。

フリー「愛の讃歌」に乗って、スピード感あふれる演技を披露。後半の3連続ジャンプが2連続になったため、フィニッシュ後は頭を抱えて舌をペロリと出したが、他国のライバルを圧倒した。

坂本は中継インタビューで「今日は3連続（ジャンプ）ができなくて、失敗してしまったんですけど、148が出たのに驚いて、JAPANと書いているところの左側が『1』だったので、何よりうれしくて、そこから嬉しい気持ちが大爆発しました」と語った。

今季限りで引退する日本女子のエースにとって、団体戦では最後の演技。仲間の声援にも背中を押され、1位だった6日のショートプログラム（SP）に続いて、勝負のリンクで存在感を放つとキス＆クライでは涙がこぼれた。

最終種目の男子フリーは、佐藤駿と米国のイリア・マリニンが激突する。坂本は「駿君にはメダルの色とか関係なく五輪にでてメダルのチャンスあるだけでもすごいこと。金はオプションくらいに考えとこうって声をかけた」と明かした。



