ホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手（２６）が８日（日本時間９日）、キャンプを行う米アリゾナ州グレンデールの球団施設に姿を見せた。ヤクルトからポスティングシステムでホワイトソックスに２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）で加入した村上。ビザの問題などで渡米は遅れていたが、キャンプインを前に米国入りし、キャンプ地までたどりついた。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ