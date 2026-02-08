高市総理は8日、民放のテレビ番組に出演し、衆議院選挙で自民党単独で過半数の議席獲得が確実となる中、連立の枠組みについて「日本維新の会との連立、これはしっかりこれからも続けていきたい」と話した上で、「一緒にやろうよと言ってくださる政党がありましたら、ぜひ、ご一緒にやらせていただきたい」と話しました。