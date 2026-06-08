内閣広報官の佐伯耕三氏が運用する公式Xが2026年6月6日に更新され、週刊誌が報じた、オーストラリア外遊後の政府専用機での高市早苗首相の言動について、反論した。「事実に基づいて『火消し』させていただきます」発端となったのは、高市首相が5月3日から5日にかけてオーストラリアを公式訪問したこと。その後、28日に「週刊現代」の元編集長である山中武史氏がXで「高市早苗外遊ブチ切れ事件」と題したポストを投稿した。ポス