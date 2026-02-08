2026年1月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。健康部門の第1位は――。▼第1位1回10分･室内でもできる…整形外科医が｢姿勢も血流もよくなる｣と勧める"肋骨ウォーキング"の効果▼第2位42度でも､39度でもない…7万人調査でわかった｢老後のヨボヨボ化を防ぐ｣医学的に正しい"お風呂の温度"▼第3位｢疲れたからシャワーで済ませる｣は一番損…医師が｢寝る前にここだけは温めて｣と断言する