サクラメント・キングス vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年2月8日（日）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 126 - 132 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのサクラメント・キングス対クリーブランド・キャバリアーズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはサ