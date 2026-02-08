『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』の開催が決定。全国 9 都市で全 29 公演開催される。ナンバーワンなフィナーレを予感させるメインビジュアルが公開された。そして三本木大輔、志田こはく、まるぴ、 カルマのツアー参戦も決定した。本イベントは、豪華な2部構成となり、第1部は本編メインライター・井上亜樹子による完全オリジナルのヒーローショー。第2部では、番組キャストによるココだけのトーク