【ゴジュウジャー】ファイナルライブツアーのメインビジュアル公開！ 志田こはくも参戦決定
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』の開催が決定。全国 9 都市で全 29 公演開催される。ナンバーワンなフィナーレを予感させるメインビジュアルが公開された。そして三本木大輔、志田こはく、まるぴ、 カルマのツアー参戦も決定した。
本イベントは、豪華な2部構成となり、第1部は本編メインライター・井上亜樹子による完全オリジナルのヒーローショー。第2部では、番組キャストによるココだけのトークや会場一体となる企画チャレンジ。さらにキャラクターソング歌唱で会場は熱狂のナンバーワン空間へ――。
2月8日（日）に最終回を迎え興奮冷めやらぬ中、本イベントのメインビジュアルが公開。「願いは永遠に。果てなき最強へーー」のコピーとともに、花びらや紙吹雪が舞い散るなか、 ”ナンバーワン” を掴みにいくゴジュウジャーたちの ”らしさ” 溢れる姿と、敵対組織ブライダンのメンバーたちが勢揃いで描き出されている。まさに『スーパー戦隊』シリーズの集大成イベントにふさわしい豪華絢爛なビジュアルとなっている。
さらに本ツアーの追加出演者も発表。ファイヤキャンドル役の三本木大輔の全ツアーへの参加が決定したほか、最終日5月17日（日）大阪スペシャル公演全3公演の第二部には、一河角乃（いちかわすみの）／ゴジュウユニコーン役の志田こはく、ブーケ役のまるぴ、クオン／リングハンター・ガリュード役のカルマの出演も明らかに。放送開始以降、吠らとともに物語を盛り上げ続けてきた個性溢れるメンバーたちも続々と参戦し、まさにシリーズのフィナーレを飾る特別なツアーになること間違いなし。ゴジュウジャー史上、 ”ナンバーワン” の盛り上がりを見せる本イベントをお楽しみに。
チケットは2月8日（日）AM10：00 からチケットぴあにて一般販売がスタート。あわせてタッチ会の実施も決定した「タッチ券」は同日・同時刻から販売となり、各公演、購入者限定でナンバーワン戦隊ゴジュウジャーとのタッチ会に参加できる。この貴重な機会はファン必見のチャンスだ。
ナンバーワン1年間の物語、そのすべてを背負い、最後のナンバーワンバトルの幕開けへ――。最強のさよならを見逃すな。
＞＞＞メインビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）テレビ朝日・東映ＡＧ・東映
