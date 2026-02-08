徳島ISに新加入の細川旺輝、父は西武などでプレーした細川亨氏憧れていたのは甲子園ではなく父の背中だった。徳島インディゴソックスは1月31日、ショッピングモール・ゆめタウン徳島で、2026年に入団する新人選手のお披露目を行い23人が登壇した。最速145キロ右腕の細川旺輝（おうき）投手は、米・NCAA1部のラサール大へ入学するも1年時のリーグ戦開幕前に中退。独立リーグなら「最短1年で指名されるチャンスがある」と気を吐き