サッカーの元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチ氏（44）が6日、ミラノ・コルティナ五輪の聖火ランナーとして登場。街道に集まった大勢の人達を沸かせ、ネット上でも注目を集めた。イブラヒモビッチ氏は現役時代、同じミラノを本拠とするACミランインテル・ミラノなどで活躍。イタリアはもちろんオランダ、スペイン、フランスと4カ国でリーグ優勝を経験し、通算5度の得点王を獲得。史上最高のストライカーの1人と