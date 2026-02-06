動画配信サービス「Netflix」で独占ライブ配信される野球の世界大会「ワールドベースボールクラシック（WBC）」。開幕に向けて、Netflix Japan公式YouTubeでスペシャルコンテンツ第2弾「世界の監督に聞く、SAMURAI包囲網｜2026 ワールドベースボールクラシック」が公開された。日本の大会2連覇への期待が高まる一方、各国が「侍ジャパン包囲網」を敷き、打倒日本に燃える様子を伝えるインタビュー動画だ。【動画】#2 世界の監督