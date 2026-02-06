山形県の東北芸術工科大学で7日から卒業制作展が開かれるのを前に6日、内覧会が開かれました。2026年で30回目を迎える東北芸術工科大学の卒展では、学部生と大学院生合わせて595人が作品や研究内容を発表します。学内に分散する会場のうち、もっとも広いのが体育館を利用したプロダクトデザイン学科の展示場です。6日の内覧会で特に来場者の関心を引いていたのがこちらの、見る角度を変えると図柄が変わる作品です。3Dプリンタを使