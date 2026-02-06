若い世代をはじめとした衆議院選挙の投票率向上を目指し、大学生が大分市中心部の商店街で6日、啓発活動を実施しました。 【写真を見る】「投票所はあっち。」大学生が商店街でプラカード設置衆院選の投票率向上へ大分 この取り組みは、NPO法人ドットジェイピーに所属する大学生が、おととしの衆議院選挙から行っています。 6日は、大分市中心部の商店街で店の協力のもと、「投票はあっち。」と書かれたプラカ&