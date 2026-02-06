この冬最強クラスの寒気により、大分県内は7日から8日にかけて雪が降るおそれがあり、衆議院選挙の投開票と重なることから県選管が対応を通知しました。 【写真を見る】衆院選投開票日に大雪のおそれ8日にかけて大分県内の平地でも降雪交通障害に警戒 気象庁によりますと、西高東低の冬型の気圧配置となって強い寒気が流れ込み、県内も6日夜から雨雲が広がる見込みです。7日から8日にかけては平地でも雪が降るおそれがありま