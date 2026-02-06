「高齢化で増加傾向にある心房細動は、左心房の異常で脈拍が速くなったり、不規則になったり、文字どおり心房が細かく震える症状を引き起こします。そのため血液が円滑に流れず、左心房内にうっ滞した血液が血栓を作り、脳梗塞や急性下肢動脈閉塞などの深刻な病気を引き起こすことがあります。しかし国内の研究で“あるもの”を食べている女性に関しては、心房細動のリスクが低いというデータが示されました」こう語るのは、久我山