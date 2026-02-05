大分県国東市の小学校で5日たこ揚げ大会が行われ、子どもたちが地元に伝わる伝統の遊びを体験しました。 【写真を見る】100年の伝統「福助凧」が舞う小学生が手作りたこ揚げを体験大分・国東市 国東市の富来小学校では校区内の松原地区に伝わる「福助凧」を通じて児童と地元の人たちとの交流が続いています。 保存会のメンバーとともに1・2年生18人が自分たちで絵を描いたたこ揚げに挑戦。初めて体験したという児童も