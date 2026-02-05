2026年2月5日の『徹子の部屋』に平野レミと和田唱さんが登場。親子でのテレビ初共演をはたします。そこで今回、平野さんが自らの子育てについて語った記事を再配信いたします。*****料理愛好家でシャンソン歌手の平野レミさん。レミさんはご主人のイラストレーター・和田誠さんとのあいだで、二人の息子さんに恵まれました。料理に、子育てに、と奔走されていたころの思い出を書いた本『おいしい子育て』から、レミさんの料理哲学