4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』の新特報映像が公開された。 参考：杉田智和×東山奈央×木野日菜が築いた“信頼関係”『SAKAMOTO DAYS』の現場で育まれた絆 本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化するアクション映画。『銀魂』シリ}