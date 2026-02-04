4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』の新特報映像が公開された。

参考：杉田智和×東山奈央×木野日菜が築いた“信頼関係” 『SAKAMOTO DAYS』の現場で育まれた絆

本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化するアクション映画。『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などの福田雄一が監督を務めた。

全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う。

主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎役でSnow Manの目黒が主演を務めるほか、坂本の相棒・朝倉シン役で高橋文哉、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵役で上戸彩が出演。さらに、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠らが共演に名を連ねている。

映画『SAKAMOTO DAYS』特報 公開された特報映像は、「坂本君に懸賞金が懸けられたよ」という北村演じる南雲の不穏な一言から、息つく暇もなく坂本（目黒蓮）が、愛する家族と平穏な日常を守るため、命懸けで戦う戦闘シーンから始まる。また、坂本やシン（高橋文哉）、葵（上戸彩）だけでなく、陸少糖（横田真悠）や平助（戸塚純貴）、最強の殺し屋集団「ORDER」に所属する南雲（北村匠海）、神々廻（八木勇征）、大佛（生見愛瑠）、そしてX（スラー）一派として坂本の前に立ちはだかる鹿島（塩野瑛久）、勢羽（渡邊圭祐）、さらにはいまだ謎に包まれているX（スラー）も登場する。終盤には、坂本が何よりも大切にしている家族との日常の場面も映し出される。

また、本作のムビチケ前売券が2月6日に発売される。推定体重約140kgの“ふくよかな坂本”と、鋭い眼光で只ならぬオーラを放つ“スマートな坂本”の二面性が描かれており、目黒扮する2人の坂本が共存するデザインとなっている。（文＝リアルサウンド編集部）